L’auto si ribalta in cunetta, una coppia in codice rosso 

È ancora tutto da chiarire l’incidente accaduto ieri pomeriggio sulla Statale 292. Di certo due persone sono rimaste ferite e sono trasferite in ospedale in condizioni critiche.

Secondo i primi riscontri, il conducente di una Renault Clio avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’utilitaria che dopo aver sbandato si è ribaltata finendo in cunetta. Immediato è scattato l’allarme, alcuni automobilisti hanno allertato il 118; sul posto sono intervenute due ambulanze, le condizioni dell’uomo sono sembrate più critiche e i sanitari hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elicottero dell’Areus. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Sassari in codice rosso mentre la donna che viaggiava con lui, dopo le prime cure, è stata accompagnata al San Martino di Oristano. Entrambi sono ricoverati, per ulteriori accertamenti.

Sulla Statale 292 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare i primi soccorsi ai feriti in attesa dell’arrivo dei sanitari. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico che ha subito qualche rallentamento. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA