L’Arsenal tiene a distanza il City 

L’Arsenal batte il West Ham per 1-0, si porta a +5 sulla seconda e vede avvicinarsi il titolo della Premier League, anche se il Manchester City di Guardiola ha una partita in meno.

L’Arsenal adesso è a 180 minuti da uno storico trofeo in Premier League: in un complicatissimo e tesissimo, nel finale ma non solo, derby di Londra contro il West Ham, i Gunners sono riusciti a portare a casa i tre punti. La partita non è iniziata bene per la squadra di Arteta, perché al 28’ White è costretto a uscire per infortunio: al suo posto entra Zubimendi. Prima, sono Trossard, per due volte, e Calafiori ad andare vicini al gol per i finalisti di Champions. Tutto però cambia nel finale della partita: al 79’, infatti, Mateus Fernandes va ad un passo dal vantaggio per gli Hammers, ma Raya è miracoloso. Una parata fondamentale, perché quattro minuti dopo Trossard, di destro, la mette in porta. Nel finale, annullato il possibile 1-1 di Wilson: evidente il fallo su Raya che esce male prima della ribattuta che vale l’illusorio pareggio. Finisce dunque 1-0 e l’Arsenal fa festa: è ad un passo da un titolo che manca da ventidue anni sulla bacheca dei Gunners. Il West Ham, invece, resta a quota 36 ed è ad un passo dalla retrocessione.

Nelle altre gare di giornata, ieri, pareggiano 2-2 le altre due finaliste europee: l’Aston Villa si fa fermare dal già retrocesso Burnley e ora è solo a +4 sul Bournemouth sesto in classifica. Un risultato che rende più incerta la qualificazione in Champions, a prescindere da come andrà la partita decisiva in Europa League contro il Friburgo che vale il titolo di Europa League. Allo stesso modo, il Crystal Palace non va oltre il 2-2 al Selhurst Park con l’Everton: la formazione di Liverpool va due volte in vantaggio (una con l’ex Udinese Beto), ma viene rimontata da Mateta. Infine, 1-1 tra Nottingham e Newcastle, ma il Forest grazie al ko del West Ham contro l’Arsenal.

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