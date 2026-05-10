La sfida alle urne, dai ragazzi ai veterani 

Quote rosa ben rappresentate, molti giovani e giovanissimi, e pure parecchi veterani. Il panorama delle amministrative comunali a Sestu si conferma vasto e nelle liste c’è tanto da scoprire.

Le curiosità

Tra i candidati più giovani al posto di consigliere ci sono Alessandro Contu ed Eleonora Ardu, rispettivamente classe 2005 e 2004, dalla lista Sestu Terra Mia, che conta quattro candidati ventenni e tre trentenni. Ma anche Maria Carolina Porrà e Sara Meloni, classe 2006, di Alleanza Verdi e Sinistra. Giovani e studenti, e pronti a mettere in politica tutto il loro entusiasmo. Il decano invece è Adalberto Ferru, nato nel 1942, una vita nella politica, impegnato sempre a sinistra, prima Pci e oggi nel Pd e già negli anni ‘70 tra i banchi del consiglio comunale come assessore.

Sono poi del ’49 Alberto Piras e Antonio Mura, nelle fila di Fratelli d’Italia, il primo funzionario alla Regione, il secondo a lungo rappresentante di commercio, e nel partito c’è pure Mario Ziulu, presidente della Consulta degli anziani. Accanto a loro Gianluca Cabras, musicista e agente di commercio, classe 1990, che torna a candidarsi dopo l’ultima esperienza alle elezioni del 2010 nel Popolo della Libertà, quando aveva appena 18 anni.

Tra i Cinque Stelle in campo Rino Piras, 75 anni e un passato da tipografo, mentre il più giovane è Fabio Pili, 23 anni. In casa Forza Italia la più giovane è Gaia Zucca, 25 anni, e il più esperto l’imprenditore Enrico Arrais, 70, titolare di un’impresa dedicata alla segnaletica stradale.

Quote rosa

E per quanto riguarda le quote rosa? È parità per Sardegna al Centro Venti20 e per Forza Italia, che schierano in entrambi i casi dieci uomini e dieci donne, mentre negli altri partiti la lista con più donne è il M5s, dove si candidano al Consiglio undici donne e sette uomini. Nelle altre liste la maggioranza è, ma solo di poco, al maschile.

Infine, si conferma il panorama di cinque liste accanto a Michele Cossa , ovvero Insieme per Cossa, Riformatori Sardi, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Sardegna al Centro Venti20, e quattro per Michela Mura , cioè RiprendiAMOci Sestu, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Corre da solo il già presidente del Consiglio Comunale Antonio Manca , di Sestu Terra Mia, e anche Ercole Jonny Loi con Sestu Avanti, dove c’è anche un “nipote d’arte”: Eraglio Annis, il cui nonno omonimo fu carabiniere e sindaco, e dà il nome alla caserma dei Carabinieri della città.

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