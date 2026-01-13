La riscossa dei piccoli comuni 

Dal mare alla montagna, crescono i piccoli Comuni galluresi: alla riscossa contro la fuga di abitanti, i centri minori collezionano nuovi residenti. Non tanto il numero dei nuovi nati, a far lievitare la popolazione, quello delle persone che traslocano nei Comuni minori e quello contenuto di coloro che emigrano. È il caso di Berchidda che vanta il dato più basso di residenti in fuga, trentotto, e in un anno vince la lotta allo spopolamento. Chiuso il 2024 a saldo zero, arrestando l'emorragia di abitanti che due anni prima erano scesi di quaranta unità, il Comune ai piedi del Limbara rimonta, raggiungendo un saldo demografico positivo: più 27 persone sul totale di 2.614, registra 77 nuovi residenti, provenienti prevalentemente da Olbia ma anche dal resto della Sardegna e dai principali Paesi europei, in testa Germania e Belgio, e 16 nati. «Il dato della natalità è da legare all’attività dell’amministrazione comunale che ha puntato su politiche di welfare che hanno saputo trattenere nel paese i nativi di Berchidda e attirare coppie giovani e famiglie», commenta il sindaco, Andrea Nieddu.

«Comuni vivi»

Conferma il trend di crescita e raggiunge il record storico, Telti che registra 88 nuovi abitanti e otto nascite e che l’amministrazione comunale, guidata da Vittorio Pinducciu, attribuisce all’attrattività del territorio. Il 70 per cento si è trasferito nel paese lasciando Olbia ma Telti, con 2.299 abitanti, non è un Comune dormitorio, satellite del capoluogo della Gallura: all’aumento dei residenti, infatti, corrisponde un incremento di attività imprenditoriali. Cresce anche Monti passando da 2.393 ai 2.411 abitanti, con 83 nuovi, venuti principalmente da Olbia e poi dal Sud Sardegna, e nove nati. Con buona parte del territorio affacciata sul mare, Loiri Porto San Paolo non conosce crisi demografica da anni e nel 2025 registra anche una ripresa della natalità. Da 3.881 abitanti del 2024 a 3.974 del 2025, tra i 232 nuovi abitanti conta ventisette nati e tra i nuovi ingressi, 68 provengono da Olbia, dieci da Nuoro e trenta sono di nazionalità straniera. «I dati - dice il sindaco Francesco Lai – raccontano un Comune vivo in cui politiche attente, investimenti mirati e una visione di sviluppo sostenibile fanno la differenza».

