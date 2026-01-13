La rinascita del bosco vista dai bambini 

La missione è chiara: costruire una società più attenta, consapevole e giusta. L’associazione Effetto Palla sta portando anche nelle scuole percorsi di educazione alla cittadinanza animale, con incontri e laboratori. Ieri, a Ollastra, è stata inaugurata la mostra conclusiva di un percorso educativo, realizzato con il sostegno della Fondazione di Sardegna e dell'amministrazione comunale.

Gli alunni hanno presentato i lavori nati dai laboratori ispirati al libro e all'opera sinfonica "L'incendio del bosco grande" della veterinaria oristanese Monica Pais.

Un progetto che ha visto la partecipazione attiva di insegnanti e alunni, impegnati nell'elaborazione creativa di temi legati alla realtà animale, alla tutela della natura, agli incendi e alle loro conseguenze. I bambini hanno trasformato la storia, raccontata nel libro, della piccola volpe che vive felice in un bosco poi colpito dall’incendio del Montiferru nel 2021 in un'occasione di riflessione sulla fragilità del bosco, sulla forza della rinascita e sul valore della cura.

Ogni momento del percorso ha tenuto conto delle diverse abilità e peculiarità di ciascuno degli allievi della scuola, secondo i principi fondanti di inclusione e accessibilità che accompagnano il messaggio alla base del progetto. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA