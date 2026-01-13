La Dea seduce Raspadori 

Fra i due litiganti, o almeno, fra le due contendenti più accreditate, Roma e Napoli, alla fine la spunta l'Atalanta. Giacomo Raspadori torna in Italia ed è pronto a rilanciarsi, anche in chiave azzurra, alle dipendenze di Palladino. Un affare a titolo definitivo e da 22 milioni di euro più uno di bonus, chiuso con un blitz dai nerazzurri di Percassi che hanno approfittato delle difficoltà di Roma e Napoli di poter spendere la stessa cifra in questo momento della stagione. Raspadori si era trasferito all'inizio di agosto del 2025 dal Napoli all'Atletico Madrid per una cifra di circa 26 milioni di euro. Nei suoi mesi in Spagna ha messo insieme 12 presenze nella Liga, una sola volta da titolare contro il Maiorca, con due assist mentre in Champions League ha raccolto 108' in due presenze con un gol realizzato all'Eintracht. Per lui anche una presenza nella Coppa del Re contro l'Atletico Baleares e un gol segnato. Torna in serie A dove il suo bilancio complessivo è di 164 presenze, 31 gol e 15 assist. Oggi visite mediche e firma.

Fronte nigeriano

L'Atalanta - dopo aver messo a segno il colpo Raspadori - potrebbe cedere Ademola Lookman durante la sessione invernale di calciomercato. Sull'attaccante della Nigeria, attualmente impegnato in Coppa d'Africa dove sfiderà il Marocco in semifinale - oltre al Fenerbahçe - c'è il forte interesse del Galatasaray (che segue anche Youssouf Fofana). Il vice presidente si trova a Milano e a breve è possibile che presenti una prima offerta da 25 milioni al club bergamasco. Al Galatasaray Lookman potrebbe fare coppia in attacco col compagno di nazionale Victor Osimhen.

La Roma accelera

Quanto alla Roma mentre prosegue il corteggiamento per Malen dell'Aston Villa, i giallorossi piazzano l'accelerata decisiva per Robinio Vaz: c'è infatti l'accordo verbale per l'arrivo del 18enne francese Robinio Vaz del Marsiglia. Dopo il blitz in Francia di Massara, che nella giornata di lunedì 12 gennaio ha incontrato a Parigi gli agenti e la famiglia del classe 2008, il giocatore ha ribadito il suo sì al trasferimento in giallorosso anche nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio. L'attaccante è atteso in Italia in serata per visite mediche e firma. Già trovato anche l'accordo tra Roma e Marsiglia, per un affare da 25 milioni di euro, bonus compresi. Continua a spingere sul mercato la Fiorentina ormai in chiusura del terzo colpo di questa sessione invernale: si tratta dell'esterno offensivo del Leeds Jack Harrison, classe '96, un passato nelle giovanili di Liverpool e Manchester United, oltre a un'avventura negli Stati Uniti. Il giocatore inglese, salvo imprevisti, é atteso a Firenze nelle prossime ore. Arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto.

