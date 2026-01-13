VaiOnline
Fed.
14 gennaio 2026 alle 00:32

La Bce e le banche centrali si schierano con Powell: «Tutelare l’indipendenza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Francoforte. Undici banche centrali guidate dalla Bce, più la Banca dei regolamenti internazionali, si muovono a difesa del presidente della Fed Jerome Powell, messo sotto inchiesta dal dipartimento di Giustizia Usa dopo mesi di attacchi da parte del presidente Donald Trump. Una mobilitazione che dà la misura dei timori del gotha economico mondiale per l’impatto di Trump sull’ordine economico mondiale: istituzioni la cui indipendenza dai governi è un caposaldo di economia predicato per decenni proprio dal Washington Consensus. «Affermiamo piena solidarietà per il presidente della Federal Reserve Jerome H. Powell - recita un comunicato congiunto - L’indipendenza delle banche centrali è un caposaldo della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica nell’interesse dei cittadini. E dunque è fondamentale preservare quell’indipendenza, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e della responsabilità democratica». Si muove anche un pezzo grosso della finanza Usa come il ceo di Jp Morgan Jamie Dimon: toccare l’indipendenza della Fed «avrà conseguenze avverse. Farà salire le attese d’inflazione e probabilmente anche i tassi nel corso del tempo». Trump fa spallucce: «Grandi numeri sull'inflazione. Questo significa che Jerome “Too Late” Powell dovrebbe tagliare i tassi significativamente. Se non lo farà continuerà a essere “Too Late”», troppo in ritardo, scrive sul suo social Truth.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda