Indagato per omicidio il marito di Federica, scomparsa l’8 gennaio  

Roma. È scomparsa nel nulla da sei giorni, nessun contatto neanche con il suo bambino di dieci anni. Di Federica Torzullo, 41 anni, si sono perse le tracce la sera dell'8 gennaio quando è stata vista per l’ultima volta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Un allontanamento che fa temere il peggio e per cui il marito è ora indagato per omicidio. I carabinieri, coordinati dalla procur di Civitavecchia, sono al lavoro per ritrovarla e fare piena luce su quello che le è accaduto.

La villetta in cui la famiglia abitava è stata posta sotto sequestro, come anche il cellulare e l'auto del marito, figlio di un’assessora comunale e titolare dell'azienda di famiglia che opera nel settore del movimento terra, lavori edili e scavi. Verranno effettuati accertamenti tecnici per ricostruire tutti gli spostamenti effettuati dall'uomo che nel suo racconto sarebbe caduto in alcune contraddizioni.

Sotto la lente degli inquirenti l’abitazione della famiglia dove ieri mattina sono tornati i carabinieri, con gli esperti della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Ostia, alla ricerca di tracce di Federica. Una telecamera l'avrebbe inquadrata mentre entrava in casa l'8 gennaio, ma non quando è uscita. Per questo motivo, si stanno acquisendo registrazioni dei circuiti di videosorveglianza ad ampio raggio che verranno analizzate. L'attenzione investigativa si sta concentrando, inoltre, su un impianto che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti inerti. La struttura, che si trova nella zona di Spanora ad Anguillara, era frequentata dal marito della quarantunenne per questioni di lavoro. L'uomo è stato formalmente indagato per omicidio, ma si sta cercando in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. Gli investigatori stanno poi ascoltando in queste ore familiari, amici, colleghi e vicini della coppia per stabilire se ci fossero tensioni. Dai primi accertamenti sarebbe emerso i due si stavano separando, ma vivevano ancora sotto lo stesso tetto.

