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Viale Regina Margherita.
22 aprile 2026 alle 00:52

Incidente sul lavoro, l’operaio è fuori pericolo 

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Ha riportato fratture a un gomito e a una mano Costanzo Olla, l’operaio di 20 anni di Gergei precipitato nel pomeriggio di lunedì dal tetto dell’Hotel Regina Margherita, e può considerarsi salvo per miracolo visto che – nonostante il grave incidente – non è in pericolo di vita. Il giovane si trova ricoverato da due giorni all’ospedale Brotzu, nel reparto di chirurgia della mano, ed è vigile.

L’incidente è avvenuto mentre Olla, operaio di una ditta di Maracalagonis, stava svolgendo dei lavori di manutenzione all’interno dell’albergo. Nello specifico, fa sapere l’Asl Cagliari, era «impegnato in operazioni di pulizia e recupero materiali all’interno di un locale tecnico destinato a ospitare le pompe di filtraggio della piscina idromassaggio» e «tramite un’intercapedine è precipitato da un’altezza di circa 15 metri, impattando su una pergola bioclimatica sottostante». Una struttura che ha attutito la caduta e potrebbe avergli salvato la vita.

Sul posto, oltre al personale del 118 che ha trasportato Olla in ospedale, ai vigili del fuoco e ai carabinieri, sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl di Cagliari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e verificare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le attività si svolgono in coordinamento con la Procura della Repubblica di Cagliari e, per svolgere le indagini, l’area interessata dall’infortunio è stata posta sotto sequestro.

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