In pista da tutto il mondo per imparare il ballo sardo 

Una settimana alla scoperta delle tradizioni, della cultura e delle bellezze del Parteolla.

A Dolianova, per il quarto anno consecutivo, si rinnova l’appuntamento con The Walk, il progetto promosso dalla compagnia Counterpoint Dance di Islington diretta da Simona Scotto, insegnante di danza cagliaritana, da oltre 30 anni in Inghilterra: «Quest’anno sono con noi 16 ballerine, una viene addirittura da Hong Kong. Dopo aver seguito i miei corsi di danza online ha deciso di unirsi a noi». Il progetto, in collaborazione con l’associazione Atobius, guidata da Alessandro Picciau, si avvale della collaborazione del gruppo folk Città di Dolianova per le lezioni di ballo sardo. La danza come strumento di socializzazione e d prevenzione di malattie come l’alzheimer o il parkinson. «È la mia prima volta in Sardegna – dice Antonia, origini italiane ma residente in Scozia – è tutto meraviglioso, anche questa iniziativa di imparare il ballo sardo è una cosa diversa e molto interessante». Balli, ma non solo. In questi giorni il gruppo di danza partecipa a una serie di iniziative con i produttori e artigiani locali per la preparazione del formaggio e dei dolci tipici o la realizzazione dei cesti. «Per me è la terza volta – dice Roselind, 79 anni – ogni anno è sempre meglio. Cibo super e bella gente». Il soggiorno si conclude domani con una serata di ballo sardo insieme al gruppo folk.

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