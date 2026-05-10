Il Rotary contro la dispersione scolastica 

Per il 30esimo anniversario della ondazione, il Rotary club Ogliastra ha promosso un’iniziativa per combattere la dispersione scolastica. L’ha fatto attraverso progetti mirati a sostenere l’istruzione, valorizzando talento e impegno. A vincere la borsa di studio è stata Elsa Pes, studentessa dello Ianas di Tortolì.

Nel corso della cerimonia che si è tenuta nei giorni scorso nell’Aula magna dell’Iti, la commissione, composta da Tonino Loddo, Francesco Birocchi (moderatore) e dai rotariani della sezione locale, ha consegnato anche otto menzioni speciali per premiare il merito, l’impegno e l’originalità dei testi proposti. Hanno partecipato al bando 36 alunni di tre Istituti scolastici: Iti e Ianas di Tortolì e l’Iis di Lanusei. All’evento hanno preso parte anche i dirigenti scolastici, gli insegnanti e l’assessore all’Istruzione, Irene Murru, intervenuta in sala per la lettura dei brani selezionati, un momento curato da Antonio Ghironi e Bonaria Piras. Sono intervenuti anche i docenti Bachisio Porru e Angela Zucca. «Tutti hanno affrontato il tema della dispersione scolastica con maturità e intelligenza. Sono molto soddisfatta per la partecipazione all’iniziativa», ha detto Lia Puggioni, presidente del Rotary Ogliastra. (ro. se.)

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