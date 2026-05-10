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GIRONE B.
11 maggio 2026 alle 00:33

Il Masainas batte il Perdaxius e fa festa per la promozione 

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Isili 1

Antiochense 2

Isili : Caria, Mat. Mura, Meloni, Massa (81’ M. Melis), Sim. Mura (80’ Anedda), Secci (57’ Zedda), Chorques, Caredda (73’ Casu), Casadio, Laconi (85’ Demuro), Pribeagu. Allenatore Melis.

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu, Cosa, Podda, Ciccu, Manca, Muscas, Sabiu, Frau. Allenatore Piras.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : 12’ Pribeagu, 44’ e 56’ Sabiu.

Sconfitta interna per l’Isili, che cade sul proprio campo per mano dell’Antiochense: 1-2. Al 6’ subito Isili in avanti con Mura, che fa partire un traversone in area, deviato in angolo dalla difesa. Al 12’ la rete che sblocca il risultato: lancio lungo per Casadio, palla per Pribeagu che insacca. L’Isili insiste con Secci, palla ancora per Pribeagu, tiro, parata del portiere ospite. Al 44 l’Antiochense trova il gol del pareggio con Sabiu: 1-1. A inizio ripresa la musica non cambia, con i padroni di casa che si riversano in attacco per tentare la via della rete. Al 51’ Pribeagu sfiora il palo alla sinistra del portiere con un bel tiro dalla distanza. Al 56’ ancora Sabiu, però, trova il gol del sorpasso: tiro dalla distanza e palla che finisce sotto l’incrocio dei pali. Al 60’ palla larga per Simone Mura, entra in area e lascia partire un bel tiro che il portiere ospite para con fatica. Ancora qualche tentativo per i padroni di casa per acciuffare il pareggio, ma il risultato non cambierà più. (a. d.)

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