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Ilbono.
11 maggio 2026 alle 00:35

Il dem Piroddi ha perso la lista 

Ricusata dalla commissione elettorale per presunte irregolarità 

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La lista “Ilbono impegno comune” è stata ricusata. La commissione elettorale non ha ammesso alla competizione dei prossimi 7 e 8 giugno la civica guidata da Emiliano Piroddi, esponente Dem e segretario Pd cittadino di Urzulei, che l’ha presentata con dieci aspiranti consiglieri. Non si conosce l’esatta motivazione dell’esclusione, ma da quanto è trapelato ieri la documentazione presenterebbe delle irregolarità.

Reclamo

Zone d’ombra che non sono sfuggite ai componenti della commissione elettorale circondariale che ha cassato la documentazione mettendo a verbale una lunga serie di irregolarità. Tuttavia, entro le prossime 72 ore Piroddi potrebbe ricorrere al Tar qualora ritenesse che il lavoro svolto sia regolare.

Al netto dell’ipotetica impugnazione, per ora resta in campo soltanto la civica di Giampietro Murru, il sindaco uscente che corre con undici aspiranti consiglieri. Se l’esclusione della lista di Piroddi, dal quale ieri non è stato possibile avere una reazione sul caso, dovesse diventare definitiva, Murru avrebbe davanti a sé un avversario virtuale quale è il quorum fissato al 40 per cento dei votanti.

Al voto

Senza Piroddi, in Ogliastra i candidati a sindaco nei sette centri chiamati al voto calerebbero a undici con 112 aspiranti consiglieri. In questo scenario sarebbero quattro i centri a lista unica. Oltre a Ilbono, anche Arzana (Angelo Stochino), Elini (Vitale Pili) e Ussassai (Chicco Usai) hanno una sola civica in campo. Arzana e Ussassai hanno scelto il medesimo format del 2020, con gli stessi candidati a sindaco. A Elini, Pili corre senza avversari in carne e ossa, diversamente da quanto era accaduto a ottobre di sei anni fa quando aveva sfidato Maria Rosaria Melis. Partite aperte a Gairo, dove il sindaco uscente, Sergio Lorrai (Pd), è atteso dal confronto con il suo ex vice, Francesco Carta (Riformatori), a Loceri (qui l’uscente Gianfranco Lecca, segretario regionale del Psi, se la deve vedere con Alberto Pilia, indipendente di centrosinistra) e a Urzulei, con l’uscente Ennio Arba (Pd) che cerca il terzo mandato di fila affrontando il sardista Giampiero Cabiddu.

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