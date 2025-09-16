Il capitano Rutigliani guida la Compagnia 

Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri di Villacidro: il capitano Pasquale Rutigliani prende il posto di comandante al posto del maggiore Francesco Capula.

Ventinovenne originario di Bari, Rutigliani – si legge in una nota – proviene dal Nucleo investigativo di Milano, dove si è occupato di indagini finalizzate in particolare alla cattura di latitanti e di destinatari di provvedimenti restrittivi dell’Autorità giudiziaria. A Villacidro inizia il suo primo comando di Compagnia, forte dell’esperienza al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agrigento, raggiunta nel febbraio 2022 dopo un biennio da istruttore presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il capitano ha frequentato l’Accademia militare di Modena, promosso ufficiale nel 2017 al termine della Scuola Ufficiali Carabinieri, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e tre master universitari presso gli atenei di Bari, Rende e Roma La Sapienza in materie quali terrorismo e prevenzione della radicalizzazione, intelligence, criminologia clinica e psicologia giuridica. Ieri al Comando provinciale di Cagliari è stato accolto dal generale di brigata Luigi Grasso.

