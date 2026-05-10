il bis dell’ilvamaddalena 

Ilvamaddalena 3

Tempio 0

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Ruzittu; Tessaro, Esposito, Russo (26’ st Mondino), Vitelli (38’ st Zaharia); Animobono, Vrdoljak (20’ st Bert); Casazza (26’ st Alvarez), Scandellari Lima, Piassi (26’ st Galvani); De Cenco. In panchina Verardi, Attili, Reale, Pintus. Allenatore Favarin.

Tempio (4-4-1-1) : Idrissi; Malesa, Sanna, Sosa, Gning; Casu (11’ st Linaldeddu), Bringas, Coradduzza (15’ st Caverzan), Masia (7’ st Montisci); Spano (26’ st Zirolia); Lemiechevsky (36’ st Castagnares). In panchina Nativi, Solinas, Carboni, Pilleri. Allenatore Cantara.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 7’ Animobono; st 6’ De Cenco, 39’ Alvarez (r).

Note : espulsi Malesa e Gning per doppia ammonizione, Bringas per mano in area; ammoniti Russo, Vitelli, Lemiechevsky.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena vince nettamente anche la gara di ritorno della finale regionale dei playoff col Tempio e accede meritatamente alla fase nazionale senza subire reti nel doppio confronto con i galletti. Ad attenderli ora c’è il Viareggio, che ha battuto lo Zenith Prato nella finale toscana.

La gara

Nella prima frazione i locali ci provano subito con un tiro di Piassi debole. Poco dopo è lo stesso esterno brasiliano a mettere in mezzo un pallone che Animobono colpisce di testa e finisce in rete dopo aver toccato la parte inferiore della traversa: è il 7’. I maddalenini continuano a spingere. Casazza prova a impensierire la difesa ospite col sinistro ma Idrissi devia in angolo. I galletti tentano la reazione, Lemiechevsky calcia in porta e la palla finisce sul braccio di Casazza: è rigore. Sul dischetto si presenta Bringas il cui tiro però viene deviato da Ruzittu in corner. Poco prima dell’intervallo è Lemiechevsky a presentarsi a tu per tu con Ruzittu ma la conclusione termina fuori.

Secondo tempo

Nella ripresa i galletti rimangono in dieci per il doppio giallo a Malesa e l’Ilva ne approfitta chiudendo la pratica con De Cenco, che al 6’ sfrutta un cross di Piassi e batte con il sinistro da dentro l’area Idrissi. Poco dopo anche Gning lascia anzitempo il campo per doppio giallo (fallo su Casazza). Il tecnico Favarin effettua qualche cambio per dare forze fresche alla manovra e far rifiatare alcuni dei suoi, e al 39’ è proprio il neo entrato Alvarez a procurarsi un rigore: tira verso la porta, Bringas intercetta con la mano e viene espulso lasciando i galletti in 8 uomini. Dal dischetto si presenta sempre l’esterno argentino che batte Idrissi per il 3-0 finale. I maddalenini a quel punto amministrano il vantaggio con un palleggio prolungato e al triplice fischio esultano con il folto pubblico dello Zichina.

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