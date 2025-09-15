VaiOnline
Arbus.
16 settembre 2025 alle 01:23

I bagnini scendono dalle torrette 

Fine del servizio di salvamento a mare del Comune sulla Costa Verde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stop al servizio di salvamento a mare sulla Costa Verde: da ieri sono chiuse le torrette dei bagnini nelle spiagge di Scivu, Piscinas, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Torre dei Corsari, Pistis. Una stagione balenare un po’ a singhiozzo, salvata comunque dal solleone con giornate calde e mare calmo: partita a giugno con le spiagge affollate come non mai, soprattutto nel fine settimana, si è incrinata a luglio con un calo di circa il 50 per cento, si è poi raddrizzata fino al 20 agosto, stabile a settembre con ombrelloni ancora aperti, pienone nei weekend. La novità è stata l’assenza di incidenti in acqua: nessuna ambulanza del 118 e neppure un volo dell’elisoccorso, contro la media stabile di circa 20 interventi all’anno. Di contro oltre tremila medicazioni, duemila effettuate solo dai bagnini: punture d’insetti, in particole vespe, tracine e altri piccoli incidenti.

Il salvamento

A tracciare il bilancio del servizio del Comune di Arbus è il coordinatore del progetto, Matteo Melis: «In questi cinque anni post Covid, per la prima volta i bagnanti hanno rispettato le regole, la bandiera rossa e il richiamo col fischietto li hanno convinti ad evitare i tuffi col mare mosso. È vero anche che il clima di luglio e agosto è stato trainante e nelle giornate meno affollate, soprattutto durante la settimana, quest’anno più del solito i momenti di calma ci hanno permesso di fare molta prevenzione che alla fine è servita. In questa estate siamo stati più alle prese con le medicazioni in torretta per punture piuttosto che con i salvagente, le pinne e il pattino per il recupero dei bagnanti che non riescono a tornate in riva. Casi frequenti nei nostri 47 chilometri di mare aperto». Nonostante l’inizio incerto dovuto alla difficoltà a trovare canotte rosse, il servizio è arrivato alla fine così come programmato: un costo di 92.400 euro per 70 giorni, 75.449 euro il contributo della Regione, il resto del Comune. «Siamo alle solite - lamenta l’assessore alla protezione civile, Simone Murtas – ogni anno si parte in ritardo in attesa di conoscere il finanziamento della Regione. Si spera poi in un’integrazione, alla fine l’incertezza obbliga a sospendere il servizio».

I parcheggi

Il giudizio in generale resta positivo dai titolari degli stabilimenti e dai parcheggiatori che confermano una stagione stabile, più o meno come in quest’ultimi anni, picchi nel periodo di Ferragosto. Il gestore delle strisce blu per conto del Comune, Marco Saba, ricorda: «Nei fine settimana di settembre, spetta a me garantire la presenza dei bagnini nelle spiagge di Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari, miglioramento che ho indicato nel bando di gara dei parcheggi. Per quel che mi riguarda c’è stato un calo del 50 per cento a luglio, poi la ripresa». Diversamente per il parcheggiatore dell’area privata di Scivu, Rossano Vacca: «Fino ad oggi sono 20mila le auto accolte nella nostra area, tre in più rispetto alla tariffa del Comune. La maggior parte arriva dalla zona di Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  