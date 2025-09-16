VaiOnline
Pau.
17 settembre 2025 alle 00:22

Grande Festa per i 102 anni di don Modesto 

La piccola comunità di Pau è in festa per i 102 anni di don Modesto Floris. Lunedì si è svolta una cerimonia semplice, alla presenza dei parenti del sacerdote, dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Alessia Valente, dei fedeli di Pau e di tante persone che lo hanno voluto omaggiare. Don Modesto, giunto anche al traguardo dei 77 anni di sacerdozio, ha concelebrato la messa nella chiesa di san Giorgio Martire, assieme al parroco di Pau, don Matteo e a don Deusdedit. Ha poi ringraziato i presenti che si sono presentati per fargli gli auguri, subito dopo un piccolo rinfresco nel salone parrocchiale. «Onorare una figura come quella di don Modesto, che ha raggiunto il traguardo dei 102 anni, significa celebrare un pilastro della nostra comunità – commenta la sindaca Valente -La sua longevità non è solo un dato anagrafico, ma la testimonianza di una vita interamente dedicata al servizio del prossimo. La longevità del nostro parroco rappresenta la forza del nostro tessuto sociale, è il simbolo di una comunità che rispetta le proprie tradizioni e che sa onorare chi, con la propria vita, l'ha resa più forte, unita e coesa. Grazie don Modesto, possa la sua saggezza illuminare ancora il nostro cammino per molti anni».

