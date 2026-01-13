Gli Scout per l’ultimo saluto a don Italo 

Oristano e Ghilarza unite dallo stesso affetto hanno salutato ieri don Italo Schirra, con due riti funebri distinti ma entrambi molto commossi e partecipati. Nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, l’arcivescovo Roberto Carboni ha presieduto la celebrazione insieme al Capitolo metropolitano, ricordando il sacerdote come uomo concreto, instancabile e profondamente legato alla sua parrocchia. Tra i presenti molti ex scout e il coro formato da chi aveva iniziato il proprio cammino musicale proprio con lui. Commovente il gesto del parroco Tonino Zedda, che ha deposto sul feretro il cappello da scout di don Italo.

A Ghilarza, il parroco padre Paolo Contini, ha iniziato l’omelia con il tipico tipico saluto di don Italo “care amiche e cari amici”, ricordando la dedizione con cui, anche dopo il rientro in paese, aveva continuato a servire tutti con discrezione e generosità. Una vita donata alla Chiesa e alle persone. (s.c.)

