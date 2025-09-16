Gli archeologi sardi e gli scavi a Uthina 

Raccontare 30 anni di ricerche condotte dall'Università di Cagliari in collaborazione con l'Institut National du Patrimoine di Tunisi nel sito archeologico di Uthina, a nord della capitale tunisina. È il tema al centro della conferenza che si terrà domani, alle 19.30, alla Casa della cultura di Monserrato dal titolo “11.000 giorni in Tunisia. Un lungo percorso fra acqua, terra e storia”.

Verranno descritte le ricerche avviate con il protocollo di cooperazione firmato nel 1994, che hanno visto la partecipazione di circa mille studenti e cento ricercatori. Presenti Antonio Maria Corda (Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali), Giovanni Sistu (Dipartimento di Scienze politiche e sociali), Attilio Mastino (già Rettore a Sassari), Anna Depalmas (Presidente della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine), Sergio Ribichini (già dirigente di ricerca del CNR, Gianluca Loi e Paola Pinna (missione archeologica italiana a Uthina).

RIPRODUZIONE RISERVATA