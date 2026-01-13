Gara d’appalto per la gestione della casa-alloggio per anziani 

Avrà una durata di 14 anni la concessione della casa-alloggio per anziani di Donori. Il Comune ha modificato il progetto esecutivo redatto dalla società “O.E Sud Ovest Enginnering” che, in origine, prevedeva un affidamento ventennale della struttura. L’analisi dei costi ha convinto l’amministrazione comunale a a ridurre la durata della concessione.

Nelle prossime settimane sarà bandita la gara d’appalto con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. La casa-alloggio “Papa Giovanni Paolo II” è gestita da diversi anni dalla cooperativa Assistence Life. La struttura ha una capacità ricettiva di 16 posti letto per anziani autosufficienti oltre a un modulo socio-educativo diurno in grado di ospitare fino a 9 persone. Chi si assicurerà il nuovo appalto dovrà garantire la prosecuzione dell’attuale gestione e la sua sostenibilità economica finanziaria. Per questo, il concessionario avrà la facoltà di attivare un modulo di comunità integrata in grado di accogliere anche soggetti non autosufficienti con patologie fisiche o psichiche non trattabili a domicilio. L’importo dell’affidamento è pari a 6 milioni e 269mila euro. I costi saranno coperti dalle rette degli ospiti: 1860 euro al mese per i posti della casa-alloggio, 840 euro per il ciclo diurno.

Il concessionario pagherà al Comune un canone annuo sulla base di una valutazione dei costi e benefici partendo da una valutazione minima di 20.400 euro. Le spese di gestione saranno a totale carico del concessionario. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA