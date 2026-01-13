VaiOnline
Donori.
14 gennaio 2026 alle 00:30

Gara d’appalto per la gestione della casa-alloggio per anziani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Avrà una durata di 14 anni la concessione della casa-alloggio per anziani di Donori. Il Comune ha modificato il progetto esecutivo redatto dalla società “O.E Sud Ovest Enginnering” che, in origine, prevedeva un affidamento ventennale della struttura. L’analisi dei costi ha convinto l’amministrazione comunale a a ridurre la durata della concessione.

Nelle prossime settimane sarà bandita la gara d’appalto con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. La casa-alloggio “Papa Giovanni Paolo II” è gestita da diversi anni dalla cooperativa Assistence Life. La struttura ha una capacità ricettiva di 16 posti letto per anziani autosufficienti oltre a un modulo socio-educativo diurno in grado di ospitare fino a 9 persone. Chi si assicurerà il nuovo appalto dovrà garantire la prosecuzione dell’attuale gestione e la sua sostenibilità economica finanziaria. Per questo, il concessionario avrà la facoltà di attivare un modulo di comunità integrata in grado di accogliere anche soggetti non autosufficienti con patologie fisiche o psichiche non trattabili a domicilio. L’importo dell’affidamento è pari a 6 milioni e 269mila euro. I costi saranno coperti dalle rette degli ospiti: 1860 euro al mese per i posti della casa-alloggio, 840 euro per il ciclo diurno.

Il concessionario pagherà al Comune un canone annuo sulla base di una valutazione dei costi e benefici partendo da una valutazione minima di 20.400 euro. Le spese di gestione saranno a totale carico del concessionario. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda