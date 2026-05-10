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Per Gaza.
11 maggio 2026 alle 00:37

Flotilla, liberi i «provocatori» Abukeshek e Tiago 

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Barcellona. Saif Abukeshek e Thiago Avila sono liberi: i due attivisti, prelevati dalle forze di Tel Aviv mentre erano su due imbarcazioni battenti bandiera italiana nelle acque internazionali al largo di Creta, sono stati scarcerati dopo giorni isolamento in cella. «Sono appena arrivato ad Atene. Restano indietro migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne e uomini. Sono sicuro che il trattamento che ho subito non è paragonabile alle sofferenze che subiscono, dobbiamo continuare a mobilitarci», ha scritto sui social Abukeshek dopo l’arrivo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna: in serata è arrivato a Barcellona. Il brasiliano Avila si è invece diretto al Cairo.

Le autorità di Tel Aviv hanno annunciato l’espulsione di «due provocatori professionisti, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni: Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza». Ma dopo l’assalto alla flottiglia, a migliaia di miglia dalle coste, i due sono stati rilasciati senza formalizzare accuse, neanche quella di avere legami indiretti con Hamas, lasciata apparentemente cadere nel nulla. Intanto altri equipaggi intendono rompere il blocco navale e sbarcare a Gaza, il grosso è arrivato nel porto turco di Marmaris.

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