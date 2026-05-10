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11 maggio 2026 alle 00:34

Fiato sospeso per Mina 

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Solo oggi si conosceranno data e orario di Cagliari-Torino, gara in programma alla Domus e valida per la penultima giornata del campionato della Serie A. La Lega dividerà le prossime gare in blocchi in base agli obiettivi comuni per poi spalmarli nel weekend. Il match dei rossoblù, manco a dirlo, sarà abbinato a Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Dal campo

I giocatori del Cagliari, intanto, si ritroveranno questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione dopo un giorno di riposo. Sotto osservazione Mina, costretto a dare forfait contro l’Udinese proprio nel riscaldamento per un fastidio al polpaccio. Da valutare poi le condizioni di Deiola e Mazzitelli. Quest’ultimo non è stato nemmeno convocato per la gara con i friulani. Sempre out, chiaramente, Felici, Idrissi, Borrelli, Pavoletti e Liteta.

Contro il Torino dell’ex Prati non ci sarà nemmeno Zé Pedro, in odore di squalifica dopo l’ammonizione rimediata sabato con l’Udinese (era diffidato).

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