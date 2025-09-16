VaiOnline
Viale Elmas.
17 settembre 2025 alle 00:24

Fiamme attorno ai vecchi capannoni  L’allarme per la presenza di bombole  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le fiamme hanno divorato tutto in pochi istanti, circondando i vecchi capannoni abbandonati da decenni e utilizzati occasionalmente come riparo di fortuna. L’incendio scoppiato ieri mattina verso le 12,30 in viale Elmas, nei vecchi edifici che in passato hanno ospitato anche il Consorzio agrario, ha creato parecchi problemi ai vigili del fuoco costretti a un intervento andato avanti per diverse ore. Un’operazione resa rischiosa anche dalla presenza di alcune bombole. E le raffiche di vento hanno spinto le fiamme nei terreni vicini, minacciando le aziende presenti in via del Commercio.

Il fumo

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti ieri dai vigili del fuoco che hanno cercato di limitare i danni. La presenza di cumuli di rifiuti di ogni tipo e della vegetazione secca ha permesso alle fiamme di raggiungere rapidamente tutte le zone attorno ai capannoni, per poi scavalcare le recinzioni e arrivare nel terreno accanto. Si è sollevato un denso fumo nero, ben visibile da tutta la città, che ha reso l’aria irrespirabile in gran parte della zona tra viale Elmas e via dei Falegnami. Gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato l’ingresso dei vecchi capannoni e verificato che il fumo non invadesse la strada creando un pericolo per gli automobilisti. Solo nel primo pomeriggio la situazione è ritornata alla normalità. Sarà necessaria una bonifica in tutta l’area.

Le indagini

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire ma non si esclude il gesto doloso magari proprio per eliminare gran parte dei rifiuti presenti attorno agli edifici spesso occupati abusivamente. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 