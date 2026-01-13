VaiOnline
Villanova.
14 gennaio 2026 alle 00:31

Entra in Ztl con la targa coperta da un asciugamano per eludere i controlli: 49enne denunciato e multato  

Ha provato ad evitare la multa coprendo la targa con un asciugamano per entrare nella Ztl di Villanova. Il risultato però è stato anche peggiore: oltre alla sanzione, il 49enne alla guida dell’autovettura è stato anche denunciato. Il veicolo aveva superato il varco di via Bosa e piazza Garibaldi nonostante il divieto di accesso in vigore in quel momento. Per aggirare le telecamere che controllano gli accessi aveva sistemato un asciugamano posizionandolo tra il portellone e il lunotto posteriore in modo tale che coprisse la targa.

Non è bastato però ad evitare i controlli della polizia locale, che hanno notato immediatamente l’automobile. Il conducente, un uomo di 49 anni residente nell’hinterland, è stato fermato e identificato. Oltre alla multa per l’accesso non autorizzato nella zona a traffico limitato, è stato anche denunciato per il reato connesso all’occultamento della targa del proprio veicolo.

La polizia, infatti, ricorda che le targhe servono ad attestare l’identità del veicolo e costituiscono certificazioni amministrative pubbliche: la loro alterazione intenzionale equivale a una manomissione di atto pubblico.

