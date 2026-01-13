Emergenza acqua finita, gli studenti dell’Alberti possono tornare in aula 

Dopo giorni di disagi, proteste e lezioni sospese, al liceo Alberti rientra l’emergenza acqua. Nella serata di lunedì Abbanoa ha individuato e riparato una perdita occulta sull’allaccio idrico dell’istituto di viale Colombo, ripristinando il regolare approvvigionamento. Questa mattina studenti e docenti sono tornati in classe senza limitazioni e le lezioni si sono svolte normalmente.

«Si trattava di una perdita non visibile in superficie, localizzata proprio sull’allaccio della scuola – spiegano da Abbanoa –. Attraverso i geofoni, che rilevano segnali sonori nel sottosuolo, siamo riusciti a individuarla. Abbiamo scavato, riparato e richiuso, ripristinando l’operatività dell’utenza». Una situazione complessa, precisano, perché il guasto non riguardava la rete generale: «Il problema era circoscritto alla scuola. Ieri ci è stata confermata la normalizzazione sia dalla scuola che dalla Città metropolitana».

A confermarlo è anche il dirigente scolastico Roberto Bernardini: «L’acqua funzionava regolarmente. Possiamo dire che il problema è stato risolto». Il preside chiarisce anche l’origine del disservizio: «È accertato che si trattasse di una perdita stradale e non interna all’edificio».

Resta però una criticità sui tempi di intervento. «La segnalazione è partita il 17 dicembre – sottolinea Bernardini – e solo dopo ripetute sollecitazioni si è arrivati alla soluzione. Ritengo non adeguato che un ente pubblico con 500 persone tra studenti e personale debba utilizzare gli stessi canali di un’utenza privata. Abbanoa ha il dovere di rispondere via Pec e con priorità».

