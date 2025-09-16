VaiOnline
Sestu.
17 settembre 2025 alle 00:23

Disagio giovanile, seminari per i genitori 

Un ciclo di incontri rivolti a genitori e docenti della scuola secondaria, per comprendere e gestire meglio l’educazione dei giovanissimi. Si chiama “Esco ma penso”. Quattro appuntamenti a cura del Comune di Sestu, il 22, il 29 di settembre e il 6 e il 13 di ottobre, tutti dalle 16 alle 18 nell’aula consiliare in via Scipione.

In cattedra Luca Pisano, psicologo e direttore del master in criminologia IFOS, e Giorgia Sanna, pedagogista del centro minori del Comune. Tanti gli argomenti, dalle subculture giovanili alle devianze, alla creazione di regole condivise: «Il cuore del progetto è la capacità dei ragazzi di pensare e condividere i propri pensieri con i genitori e docenti. Talvolta quando si riuniscono possono crearsi situazioni di rischio e gli adulti non lo sanno», spiega Luca Pisano. «Questo vuole essere un contributo per prevenire, ma anche sostenere i giovanissimi, non lasciarli soli». L’ingresso è libero.

