Dai libri ai quadri, a “La Medusa” le opere di Lembo 

Elvira Lembo scrive e dipinge, un’artista completa che – attraverso la mostra “Geometria dell’anima”, all’associazione “La Medusa”, via Italia a Pirri – riesce a esprimere un’altra parte, affascinante, del suo talento. Intanto, le date: le sue opere si potranno vedere fino a venerdì 22 maggio e per chi ama l’arte visiva attraverso la pittura astratta, questo fiume di colori, di ritmi cromatici, di immagini stratificate, rappresenta un’occasione imperdibile di arricchimento. La pittura di Elvira Lembo si colloca nel solco dell’astrattismo lirico. Questa corrente artistica, che nei primi decenni del XX secolo ebbe il suo profeta con Vasilij Kandinskij, ha la linea caratteriale di eliminare ogni riferimento alla realtà visibile, affidando l'espressione emozionale e spirituale al colore, alle forme libere e alle linee. E qui si rivela, la Lembo, nella sua doppia veste di pittrice e scrittrice, perché le sue non sono “solo” opere legate all’astrattismo, ma trasudano dinamismo emotivo, quasi come se una musica provenisse dai suoi quadri. Artista attiva da anni e residente a Cagliari, Lembo ha esposto in numerosi contesti prestigiosi, tra cui il Palazzo delle Nazioni all’Eur di Roma, confermando una cifra capace di dialogare con la tradizione dell’astrazione contemporanea senza rinunciare a una voce profondamente personale. (e. p.)

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