Crolli in una palazzina, 15 famiglie evacuate 

Paura ieri sera in una palazzina di via Rizzeddu. In uno stabile di sei piani sono cominciati a cadere dei pezzi di laterizio mettendo in allarme gli abitanti presenti nessuno dei quali, per fortuna, è rimasto ferito. Immediato l’allarme lanciato ai vigili del fuoco che, in breve tempo, hanno raggiunto il palazzo e cominciato a fare le prime valutazioni. Gli operatori si sono avvicinati all’ultimo piano, scoprendo cosa stava accadendo. Era infatti in corso il crollo dell’intradosso di un solaio in laterizio armato i cui frammenti stavano precipitando lungo il vano scala. Il pericolo che questi potessero colpire i residenti, con tutte le conseguenze del caso, ha portato i pompieri a far sgomberare l’edificio dai quindici nuclei familiari.

Intanto i vigili del fuoco cercavano di individuare le cause della caduta. Secondo le prime ipotesi formulate si tratterebbe del risultato di diverse infiltrazioni idriche che avrebbero causato l’ossidazione di alcune componenti della struttura e il rigonfiamento delle porzioni cementizie. Un’analisi che può aver aiutato a lavorare la ditta chiamata per la riparazione e intervenuta nella stessa serata. Questa si è occupata di mettere in sicurezza l’area e di permettere la fruibilità degli appartamenti fatti evacuare appena iniziata l’emergenza. Consentendo così il ritorno delle famiglie. (e.fl.)

