Lunamatrona.
14 gennaio 2026 alle 00:29

Ci sarà un’area per i cani a Sa Turrita dopo le richieste di numerosi cittadini 

Individuata a Lunamatrona un’area da attrezzare per lo sgambamento dei cani nell’area verde del Parco “Sa Turrita”. La decisione richiesta dai cittadini, e assunta in Consiglio comunale all’unanimità, garantisce sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici. Il Consiglio ha deliberato di proporre un regolamento che disciplini l’utilizzo dell’area, definendo norme e comportamenti per la corretta funzionalità del servizio.

«L’iniziativa», spiega il sindaco Italo Carrucciu, «è nata dalla richiesta di diversi cittadini di poter portare gli animali in posti attrezzati e custoditi per i loro cani. Ci è sembrata una bella idea e con entusiasmo abbiamo deciso di realizzare l'area attrezzata». Sarà recintata e avrà un rubinetto per l'acqua, giochi appositi e contenitori per le deiezioni. Il regolamento che sarà varato dal Comune porrà particolare attenzione alla convivenza degli animali nel recinto e alle questioni di igiene, oltre a regolamentare accessi e comportamento di padroni e animali.

