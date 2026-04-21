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Bonaria.
22 aprile 2026 alle 00:51

Centenario della Basilica, arriva il cardinale Zuppi 

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Cresce l’attesa per il centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria che vivrà il momento clou venerdì con la grande celebrazione alla quale parteciperà anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

«La Chiesa cagliaritana sta vivendo questi giorni come un tempo di preghiera e di comunione, in un clima di raccoglimento e di affidamento alla patrona della Sardegna – spiegano dall’ufficio stampa della Diocesi -. Il novenario, iniziato il 15 aprile e in programma fino a giovedì, è presieduto da diversi vescovi provenienti dalle diocesi della Sardegna, segno concreto di unità ecclesiale attorno a uno dei luoghi più significativi della devozione mariana dell’Isola».

Venerdì alle 11 l’attesa celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Zuppi, con la partecipazione di tutti i vescovi della Sardegna. Seguirà, alle 12, la supplica a Nostra Signora di Bonaria. Nel corso della giornata saranno celebrate anche altre messe, mentre alle 21 si terrà il concerto del Gen Rosso.

Sempre venerdì, alle 21, è prevista anche l’iniziativa “Una luce per Bonaria”, che invita i fedeli ad accendere una candela e a collocarla alla finestra, come segno semplice e condiviso di preghiera e partecipazione.Le celebrazioni proseguiranno il 25 aprile, con la messa a Sinnai presieduta dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, la partenza e l’arrivo del pellegrinaggio, la consacrazione dei bambini e una ulteriore celebrazione eucaristica nel pomeriggio.Il calendario si estenderà fino al 30 aprile, coinvolgendo tutte le foranie della diocesi.

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