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Tortolì.
11 maggio 2026 alle 00:35

Catturati altri tre mufloni del branco di Bellavista 

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Altri tre mufloni sono finiti nella rete. Come da protocollo, gli addetti ai lavori li hanno trasferiti a Cardedu. Qui, nel recinto gestito da Forestas, sono ora sette gli esemplari che fino al momento della cattura hanno soggiornato ad Arbatax. Anche gli ultimi tre animali, come accaduto ai loro simili catturati a fine marzo, verranno sottoposti alla valutazione dello stato sanitario, con tanto di prelievo e successiva lavorazione dei campioni biologici per la tipizzazione genetica.

Al termine del procedimento, il personale addetto provvederà alla successiva traslocazione nei siti individuati. Le catture avvengono nel rispetto di un protocollo piuttosto rigido, alla presenza del personale dell’Istituto zooprofilattico, di Forestas e dell’assessorato regionale dell’Ambiente che coordina il progetto a cui collabora anche la Forestale di Tortolì, che cura la gestione delle fototrappole installate per il monitoraggio degli animali. Quella avvenuta nei giorni scorsi è la seconda cattura con annesso trasferimento dopo il tavolo tecnico in cui, lo scorso gennaio, la Regione, in condivisione con il Comune di Tortolì, ha pianificato le attività di cattura e trasloco dei mufloni diventati icona del borgo, con l’obiettivo di tutelare la specie e garantire la sicurezza sulle strade dove il branco vaga liberamente. (ro. se.)

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