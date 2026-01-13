Casa di comunità pronta entro l’anno 

Il cantiere è stato aperto a dicembre e a Macomer ora si procede con i lavori di realizzazione della Casa di comunità. Sta sorgendo in un’area di 600 metri quadri, tra il poliambulatorio di Nuraghe Ruju e la Rsa. L’investimento è di circa un milione e mezzo di euro. I fondi arrivano dal Pnrr. I lavori dovrebbero essere conclusi entro la fine dell’anno. La nuova struttura, salvo impedimenti, sarà consegnata agli utenti nel primo semestre del 2027. Tutto è mirato a potenziare i servizi sanitari del territorio e dare lo slancio definitivo alla “medicina di prossimità”.

L’obiettivo principale è offrire prestazioni e servizi sanitari e sociosanitari di prossimità alla comunità con un’attenzione particolare alla popolazione più anziana e fragile, riducendo così il ricorso improprio alle ospedalizzazioni nei casi non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini. La struttura trasformerà radicalmente il vecchio poliambulatorio di Nuraghe Ruiu. «Speriamo che a opera finita quella struttura sia riempita di contenuti, quindi di medici, infermieri e attrezzature», auspica in una nota il Comitato per la tutela della salute. Viene chiesto anche l’utilizzo del quarto e quinto piano del poliambulatorio di Nuraghe Ruju che, secondo le intenzioni della Asl di Nuoro, saranno riempiti di contenuti importanti. «In questo modo - sottolinea la Asl - le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini».

