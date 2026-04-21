Carte d’identità elettroniche, gli uffici aprono senza prenotazione 

Il Comune si muove in maniera concreta per facilitare il rinnovo o il rilascio della Cie, la carta d’identità elettronica. Dall’8 maggio, i residenti potranno recarsi in 4 uffici comunali senza necessità di prenotazione. Sarà possibile farlo ogni venerdì mattina, dalle 9 alle 12.30, negli uffici di piazza De Gasperi (Ufficio Anagrafe), via Castiglione 1 (Ufficio di Città 4 – San Benedetto), via Carta Raspi 2 (Ufficio di Città 5 – Sant’Elia) e via Riva Villasanta 35 (Municipalità di Pirri).
Si potenzia quindi il servizio per il rinnovo delle carte d’identità, con più uffici e meno attese, in vista della scadenza del prossimo 3 agosto quando i vecchi documenti cartacei perderanno validità legale. Una novità che si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi anagrafici, che mira a distribuire meglio gli accessi e ridurre i tempi di attesa.
Per rendere più fluida l’organizzazione, il servizio che si svolgeva precedentemente il venerdì mattina all’Ufficio di Città 3 di via Montevecchio sarà sospeso e sostituito dall’apertura negli altri uffici, più distribuiti nel territorio cittadino. Restano invece invariati gli orari di apertura senza appuntamento del martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, all’Ufficio Anagrafe sempre in piazza De Gasperi.
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