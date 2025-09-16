Cantiere di Abbanoa, continuano i problemi 

L’attesa continua. Tre settimane di lavori ma il cantiere volge quasi al termine in via Genova a Sestu. I lavori di Abbanoa iniziati a metà di agosto sono ancora in corso. Serve pazienza per gli abitanti, ma c’è la promessa di un miglioramento dei servizi; si tratta di sostituire la conduttura per l’intera lunghezza della via e rimettere a posto una rete idrica comunque vecchia, non completamente mappata. «Mia figlia ha una disabilità, al momento non possiamo passare dallo scivolo perché c’è lo scavo, ma presto ci mettono una passerella», dice per esempio Angela Concas, «gli operai ci stanno mettendo tanto anche perché non conoscevano la posizione dei tubi».

Intanto nella strada non si può passare in auto, ma la maggior parte dei residenti non sembra soffrirne un grande disagio. Secondo gli operai, ultimati gli ultimi collaudi e ricoperti gli scavi, via Genova dovrebbe essere aperta entro la prossima settimana.

