Cagliari sconfitto con onore 

Davanti al pubblico del Palaconi, il Cagliari cade 4-1 contro il Cmb Futsal nella gara 1 dei quarti di finale playoff. Le rossoblù di coach Giorgi, qualificate come ottava forza del campionato, affrontavano la capolista della regular season, formazione costruita per vincere e capace di vincere tutte le partite della prima fase.

L’avvio di gara è complicatissimo per il Cagliari: il Cmb passa in vantaggio dopo meno di un minuto e poco più tardi sfrutta una disattenzione difensiva delle padrone di casa su calcio d’angolo per trovare anche il 2-0. Le rossoblù accusano il colpo ma provano subito a reagire. Al 7’ arriva una doppia occasione clamorosa: prima Pellegry colpisce il palo, poi Aresu non riesce a trovare il tap-in vincente a porta vuota.

Un minuto più tardi il Cagliari riesce però a riaprire la partita. Grande iniziativa di Virdis, che mette un pallone perfetto al centro per Cokito Galvez, brava ad appoggiare in rete il gol del 2-1. Il Palaconi si riaccende e le rossoblù crescono d’intensità, provando a trovare il pareggio. Nel momento migliore delle isolane, però, il Cmb colpisce ancora e ristabilisce le due reti di vantaggio sul 3-1.

Nella ripresa il Cagliari rientra in campo con aggressività e costruisce subito una grande occasione con Cokito Galvez, servita da Pellegry dopo un recupero alto, ma l’attaccante calcia addosso al portiere. Le rossoblù continuano a spingere, trascinate soprattutto da Pellegry e Virdis, mentre Carboni tiene vive le speranze con interventi decisivi.

Nel finale coach Giorgi prova il tutto per tutto inserendo il power play, ma il Cmb recupera palla e trova dalla propria area il gol del definitivo 4-1. Una sconfitta pesante nel risultato ma che lascia segnali positivi: il Cagliari, a tratti, è riuscito a mettere in difficoltà la squadra più forte del campionato. E venderà cara la pelle in gara due.

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