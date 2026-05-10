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Via Tramontana.
11 maggio 2026 alle 00:36

Cade dallo scooter: un 19enne in coma 

Il giovane è ricoverato al Brotzu in prognosi riservata, illesa la fidanzata 

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Sono gravi le condizioni del 19enne caduto dallo scooter, nella notte tra sabato e ieri in via Tramontana, poco dopo viale Poetto. È in coma, ricoverato al Brotzu nel reparto di rianimazione. È stato trasportato in ospedale con un’ambulanza subito dopo l’incidente a causa del trauma cranico riportato. La prognosi è al momento riservata. Insieme a lui c’era anche la ragazza, coetanea del giovane. Anche lei è caduta dal mezzo a due ruote, ma fortunatamente le conseguenze non sarebbero altrettanto preoccupanti. È stata accompagnata in pronto soccorso al Santissima Trinità in codice giallo e se la sarebbe cavata giusto con qualche graffio.

La caduta

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo dello scooter insieme alla ragazza. L’incidente è avvenuto in via Tramontana, la strada che da viale Poetto riporta verso l’Asse mediano, intorno alle 2.30 del mattino. Per cause ancora in fase di accertamento, il 19enne alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, causando la rovinosa caduta di entrambi sull’asfalto. Un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altre persone o altri veicoli, ma che ha avuto gravissime conseguenze soprattutto per il ragazzo, trasportato al Brotzu per le ferite riportate alla testa.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato in piena notte, subito dopo l’incidente. Tra viale Poetto e via Tramontana sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure ai due giovani feriti sul posto. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito preoccupanti. Meno grave la ragazza, trasportata comunque in ambulanza al Santissima Trinità in codice giallo. Il 19enne, invece, è stato accompagnato al Brotzu per un trauma cranico. Si trova ancora lì, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

L’attesa

Durante la notte, in via Tramontana, è intervenuta anche la Polizia locale. Gli agenti si sono occupati di eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti sarebbe confermata l’ipotesi della caduta dallo scooter in modo autonomo. In ospedale, invece, resta l’attesa e la speranza di familiari e amici per novità positive sulle condizioni del giovane.

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