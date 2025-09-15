Bottarga, Festival con numeri record 

Dalla Regione è stato riconosciuto come “Grande evento” perché racconterà uno dei simboli più autentici dell’identità gastronomica sarda, la bottarga di muggine, ma anche perché riuscirà (si spera) a destagionalizzare il turismo.

Ma sarà anche il Festival dei grandi numeri.

I contributi

A partire dal contributo arrivato dalla stessa Regione: 150mila euro che si aggiunge ai 150mila euro finanziati dal Comune.

Aumentano anche i giorni: tre e non più due. L’aggiunta di un giorno in parte è dovuta anche alle regole da rispettare per avere il riconoscimento. La festa del gusto andrà in scena da venerdì a domenica.

Gastronomia

Per poter assaporare la bottarga saranno al lavoro in sei piazze un pizzaiolo e tredici chef di cui quattro oristanesi.

Saranno dieci nell’arco del fine settimana le degustazioni che avverranno dopo i show cooking. I laboratori saranno invece sei, tra i più attesi quello legato alla preparazione delle bottarga. E poi ancora cinque appuntamenti musicali.

I visitatori potranno vivere poi un'esperienza dall’alto grazie alla presenza della ruota panoramica che in queste ore gli operai stanno montando in piazza Stagno.

I produttori

La bottarga sarà invece venduta da tre produttori locali. Parteciperanno alla mostra mercato diciotto operatori, quelli ammessi a partecipare al Festival per poter vendere i prodotti tra artigianato e alimenti.

Quelli che sono stati esclusi dal bando pubblicato tempo fa dall’amministrazione comunale per la mancanza di requisiti sono invece quattro.

La promozione

Il Festival della bottarga questa volta è stato presentato anche oltre mare con le conferenze stampa organizzate nei giorni scorsi a Roma e a Milano. Per l'evento è stata creata poi una pagina Facebook e una Instagram. Ogni giorno, dallo scorso 5 settembre, con diversi post ogni tre ore, vengono presentati appuntamenti e ospiti. Non naviga in buone acque invece il sito internet Festivadellabottorga.it: è ancora fermo all’edizione del 2024, quando aveva conquistato il pubblico lo chef Carlo Cracco.

