Bambina di otto mesi muore in auto 

Dramma sulla statale 131. Una bimba è morta in auto, mentre viaggiava con i genitori, entrambi di Torino, che dovevano imbarcarsi a Porto Torres per fare rientro nella penisola, e accompagnare la piccola in un centro specializzato. Una vacanza iniziata bene che è finita in tragedia. Non un incidente stradale, ma le cause sono da ricercare in una patologia rara di cui soffriva la piccola, di appena otto mesi.

Dalla gioia al lutto

Mentre la famiglia era in vacanza in Ogliastra, la situazione è precipitata. La bimba, infatti, avrebbe dato da subito segnali preoccupanti di aggravamento. I genitori hanno quindi consultato una struttura sanitaria vicino al luogo di vacanza. Proprio in quella struttura i medici, dopo aver constatato la gravità, hanno accertato la patologia della bimba e hanno consigliato ai genitori di interrompere immediatamente la vacanza per fare rientro a Torino e affidare la piccola a una struttura specializzata. Mai però avrebbero pensato che la situazione precipitasse improvvisamente mentre facevano il viaggio di rientro. Con la loro auto stavano percorrendo il tratto della statale 131. La bimba viaggiava su un seggiolino e sembrava addormentata. Attorno alle 17, la mamma ha notato che la piccola non dava alcun segnale di vita. L'uomo alla guida ha quindi fermato l'auto nell'area di sosta, proprio vicino a Macomer, accanto al nuraghe di Santa Barbara. Ha cercato di destare la piccola, ma si è accorto che non respirava più.

Soccorsi inutili

Immediatamente col cellulare sono stati allertati i soccorsi. Dalla sede di Macomer della Croce Rossa, sono subito partite due ambulanze in servizio col 118. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso con gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Macomer. È stata praticata l'operazione di rianimazione, per cercare di salvare la piccola, ma quando è arrivato l'elisoccorso, la bambina aveva già cessato di vivere. Molti automobilisti, avendo capito che era successo qualcosa di grave, si sono fermati e hanno assistito a scene strazianti. Gli operatori del 118 hanno cercato di consolare i genitori in lacrime, che poi sono stati accompagnati in commissariato a Macomer dove nel dolore hanno raccontato il loro dramma. Il corpicino della piccola è stato trasportato all'ospedale di Sassari dove verrà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura della repubblica di Oristano che ha aperto un fascicolo.

(ha collaborato Fabio Ledda)