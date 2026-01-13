Aveva droga in casa, 32enne in manette 

Blitz antidroga dei carabinieri di Quartu con un arresto e il recupero di quattro panetti di hascisc. Ai domiciliari, è finito un 32enne, Samuele Frau, con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio.

L’operazione è scattata nel corso di una normale attività di controllo, durante la quale una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile ha notato un giovane che si spostava con fare sospetto lungo una via del centro.

Una volta fermato, il suo comportamento particolarmente agitato ha convinto i carabinieri a perquisirlo e a effettuare un controllo anche nella sua abitazione. Così è saltato fuori lo stupefacente: quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di poco meno di quattro etti, ulteriori dosi della medesima sostanza per oltre 30 grammi, una modesta quantità di marijuana, nonché vario materiale comunemente utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga.

Tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa delle analisi di laboratorio. Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato accompagnato presso la caserma della Compagnia dei carabinieri di Quartu e, terminate le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante la stessa operazione coordinata dal tenente Davide Revelant e dai luogotenenti Vittorio Piras e Andrea Boni, in altri posti di blocco effettuati sempre in città sono stati controllati diversi giovani.

