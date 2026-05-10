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11 maggio 2026 alle 00:32

avanti svizzera e israele in WtC 

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Alghero. Sono la Svizzera nel torneo femminile, Israele nel maschile e tra i Quad, le Nazionali che hanno superato le Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis sui campi del Tc Alghero e che disputeranno la Fase finale della Coppa del mondo, in programma a settembre a Orlando, in Florida. Nella competizione maschile, Israele ha regolato il Belgio 2-0, nel femminile la Svizzera l'ha spuntata al doppio di spareggio contro Israele e tra i Quad, sempre il doppio è stato decisivo per la vittoria di Israele sulla Turchia. In campo anche le selezioni dell'Italia, con il terzo posto nel femminile (2-0 sull'Austria), il quinto tra i Quad (ancora una vittoria per 2-0 sugli austriaci) e il sesto nel maschile (sconfitta 2-1 dalla Germania). ( a.bu. )

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