Arma, ecco il comandante 

Il capitano Pasquale Striano è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di San Vito. Sostituisce il maggiore Massimo Meloni, trasferito alla base dell’Aeronautica di Decimomannu. Ieri l’ufficiale è stato accolto dal comandante provinciale, generale di Brigata Luigi Grasso.

Il capitano Pasquale Striano, 33anni, originario di Thiene, proviene dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (Napoli), dove ha ha ottenuto significativi risultati operativi, tra i quali l’arresto di un pericoloso latitante. Dal 2021 al 2023, ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti. Ufficiale del 196° corso dell’Accademia Militare di Modena, è stato promosso nel 2014 al termine della Scuola Ufficiali di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Tor Vergata. (r. s.)

