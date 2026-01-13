VaiOnline
Musica/2
14 gennaio 2026 alle 00:27

Arie da operetta Il Teatro Lirico e la “Grande Età”  

Sabato alle 17, nel Teatro Carmen Melis, ridotto del Teatro Lirico di Cagliari, è in programma un appuntamento musicale straordinario, intitolato “Note d’argento: il Lirico per la Grande Età”, che propone un brillante e coinvolgente concerto interamente dedicato ad un’ampia selezione di brani dall’operetta più celebre e popolare, La vedova allegra di Franz Lehár, nell’interpretazione dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari diretta da Cristiano Del Monte, e di una coppia di giovani e affermati solisti: il soprano Elena Schirru e il tenore Valerio Borgioni.

Il Teatro Lirico di Cagliari, con questa nuova proposta culturale, inaugura una serie di appuntamenti, inseriti nella rassegna musicale “Rotte Sonore”, rivolti alla “Grande Età” (residenze per anziani, circoli, associazioni, UniLiber - Università del Tempo Libero), dando loro anche la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul posto.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 45 minuti circa e non prevede l’intervallo. Il biglietto, posto unico, ha un costo di 10 euro.

La Biglietteria del Teatro Lirico in via Santa Alenixedda è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio, unicamente per operazioni legate allo spettacolo stesso. È chiusa, invece, i giorni festivi e i lunedì successivi alle domeniche di spettacolo.

