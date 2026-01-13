App sul canto a tenore in vetrina a Milano 

Nell’ambito delle celebrazioni per i vent’anni dal riconoscimento Unesco, la Provincia di Nuoro, in collaborazione con l’assessorato regionale alla Cultura, presenta una nuova applicazione mobile dedicata al canto a tenore, concepita come strumento di tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’Isola.

Il progetto è stato realizzato con le risorse legate alla legge regionale 24 del 2025 e si propone come un modello innovativo di valorizzazione, capace di coniugare tradizione e innovazione digitale. L’applicazione offre un’esperienza immersiva attraverso diversi contenuti e funzionalità: una mappa interattiva dei cori a tenore, con la geolocalizzazione dei paesi di appartenenza; schede informative dedicate ai cori, che ne raccontano la storia, il repertorio e l’identità attraverso testi e immagini; una sezione di ascolto con una selezione di brani rappresentativi; una funzione didattica che consente l’ascolto delle singole voci; contenuti descrittivi sulle caratteristiche storiche, musicali e territoriali del canto.

Dopo l’anteprima il 20 gennaio a Nuoro, il progetto a marzo sarà presentato a Milano nell’ambito della manifestazione “La fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili”.

