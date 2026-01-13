VaiOnline
14 gennaio 2026

Anziani, rischio di complicazioni 

Rischi negli anziani?

L’influenza può essere grave per tutti ma per gli adulti di età pari o superiore ai 60 anni il rischio di complicanze e di ricovero in ospedale è molto elevato. L’influenza negli anziani è pericolosa per il sistema immunitario più debole: aumenta il rischio di complicanze come polmonite, bronchite, infarto e ictus. È fondamentale la prevenzione con vaccino annuale e la vaccinazione antipneumococcica, oltre a misure igieniche e un’adeguata idratazione. La maggior probabilità di complicanze è solo in parte causata da un calo delle difese immunitarie. Spesso il virus influenzale aggrava le condizioni già compromesse di soggetti fragili con altre patologie respiratorie e cardiovascolari.

