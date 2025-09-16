VaiOnline
Pabillonis.
17 settembre 2025 alle 00:22

Ampliamento del cimitero, c'è il progetto 

L’amministrazione comunale di Pabillonis ha partecipato al bando regionale che finanzia gli interventi nei cimiteri comunali, approvando un progetto del valore di 180mila euro che comprende anche una parte di cofinanziamento comunale di 36mila euro. L’obiettivo è proseguire nell’opera di ampliamento e messa in sicurezza del camposanto, con interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione dei percorsi interni e adeguamento degli impianti.

La nuova iniziativa si innesta su quanto già realizzato nei mesi scorsi: nell’area recentemente ampliata di circa mille metri quadrati in direzione via Gonnosfanadiga, l’ultimo intervento ha visto il completamento di due batterie di colombari da 32 posti ciascuna, per un totale di 64 loculi. «L’intervento ha permesso di rispondere a una crescente carenza di spazi per le sepolture e di ordinare i camminamenti interni – dice il sindaco Riccardo Sanna –. L’amministrazione intende consolidare il risultato raggiunto, assicurando al cimitero di Pabillonis una gestione moderna, sicura e adeguata alle necessità della comunità». La richiesta è stata trasmessa e ora si attende l’esito del bando che potrebbe dare il via all’inizio di nuovi lavori.

