Piscinas.
14 gennaio 2026 alle 00:29

Amministrative, Trastus annuncia la candidatura a sindaco 

Nel Comune di Piscinas è già partita la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali che si terranno a maggio. Gian Luca Trastus, 52 anni, dipendente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, ha deciso di scendere ancora una volta in campo, stavolta come candidato a sindaco. Il futuro candidato ha precisato che «dopo molti anni di esperienza amministrativa, maturata all’interno della Giunta comunale con il ruolo di vicesindaco, ho deciso di presentare la mia candidatura alla carica di sindaco».

La scelta pare sia arrivata dopo che l'attuale sindaco, Mariano Cogotti, ha annunciato al Consiglio di non volersi ricandidare. Gian Luca Trastus, conta sul sostegno della maggioranza dell’attuale gruppo consiliare, che in buona parte si riproporrà insieme a qualche nuovo volto. «L’obbiettivo principale della prossima consiliatura, sarà quello di garantire continuità amministrativa, nel solco del lavoro svolto negli ultimi quindici anni, affinché il nostro paese possa continuare a crescere, svilupparsi e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Ecco perché vogliamo metterci al servizio della nostra comunità».

