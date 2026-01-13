VaiOnline
Sedilo.
14 gennaio 2026 alle 00:28

Ambulatorio di comunità, da domani il nuovo servizo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il pensionamento del dottor Peppino Canu, prende il via un nuovo servizio sanitario pensato per garantire continuità assistenziale ai cittadini rimasti senza medico di famiglia. Domani a Sedilo aprirà l’Ascot, l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale, attivato dalla Asl 5 di Oristano per far fronte alla crescente carenza di medici di base.

La sede individuata è in via Fara 2, dove l’ambulatorio sarà operativo due giorni alla settimana: mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13. Gli orari potranno subire variazioni, che saranno comunicate tempestivamente dal Comune e pubblicate sui canali istituzionali della Asl, oltre che affisse direttamente all’ingresso dell’ambulatorio. Potranno accedere al servizio tutti i residenti di Sedilo privi del medico di famiglia, senza alcun costo. Per usufruire delle prestazioni sarà necessario presentarsi con tessera sanitaria e con la documentazione relativa a farmaci, terapie e visite specialistiche.

L’Ascot potrà rilasciare prescrizioni mediche, effettuare visite urgenti e non urgenti, rinnovare piani terapeutici, raccogliere le richieste per l’assistenza domiciliare (ADI e attività programmate), predisporre certificati di malattia e tutte le altre prestazioni previste dagli accordi collettivi nazionali. Quello di Sedilo è il 35esimo Ascot attivato in provincia di Oristano. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il via libera al Senato, slitta il pronunciamento della Camera

Il Governo blinda il suo decreto I comitati: norme da impugnare

Domani il voto di fiducia sul provvedimento 
Lo. Pi.
Finanziaria

Cento milioni ai sindaci, si cerca l’intesa

Il Cal insiste: «Subito in manovra». Centrodestra d’accordo, maggioranza ancora divisa 
Roberto Murgia
L’emergenza

Cervi e cinghiali, incubo sulle strade

Durante gli ultimi due anni tre morti a Pula, Ploaghe e Illorai 
Luigi Almiento
L’inchiesta

Un’enorme distesa di marijuana

Tra Orani e Sarule la più grande coltivazione scoperta nell’Isola: 4 arresti 
Fabio Ledda