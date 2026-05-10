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Is Mirrionis.
11 maggio 2026 alle 00:36

Alla Casa del Quartiere spazio al cinema sardo 

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È giunto un momento molto atteso a Is Mirrionis. La Casa del Quartiere, ormai pienamente agibile, darà spazio al giovane cinema sardo, confermandosi come un luogo dedicato alla cultura, ai servizi sociali e allo sport.e martedì 19 maggio, a partire dalle 20, ci sarà la proiezione dei cortometraggi di Visioni Sarde con la partecipazione dei registi Michela Anedda, Stefano Cau e Sara Corbioli.

Il programma

Oltre alle proiezioni, è in arrivo anche il circolo del Cinema LaboratorioVentotto conferma la sua vocazione culturale e sociale abbracciando argomenti di tipo economico, politico e sociale attraverso le discussioni con il pubblico, gli incontri e i dibattiti. In programma due serate riservate al cinema breve prodotto nell’Isola. Domani, alle 20, verranno proiettati anche i corti “Su cane est su miu” di Salvatore Mereu, “Mamma” di Matteo Martinez e “Brigas” di Lorenzo Spinelli. Seguirà alle 21 la proiezione di “Vida e morti de unu maragotti” Commedia gotico rurale, con la partecipazione del regista Stefano Cau.

Settimana prossima

Martedì 19 maggio, alle 20 saranno proposti: “True love waits” di Simone Cicalò, “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci, “Infanzia e gioventù di Gramsci” di Paolo Zucca e Collettivo Mira. Chiuderà la serata la proiezione dei cortometraggi di animazione “Ajò west” e “Giù con Giuali” in presenza delle autrici Sara Corbioli e Michela Anedda che dialogheranno con il pubblico in sala. L’ingresso è gratuito. Ullteriori informazioni laboratorio28.it e alla mail laboratorioventotto@gmail.com.

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