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11 maggio 2026 alle 00:33

alfieri ai playout, phi la maddalena ai playoff 

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Ultima giornata della serie B di volley, ma non per tutti e con motivi opposti. È il caso della Phi Volley La Maddalena e della Pan Alfieri, entrambe vittoriose. La prima giocherà i playoff per il salto in B1 femminile, la squadra cagliaritana farà i playout per restare nella stessa categoria.

Festeggia la salvezza la Vega Dolianova nella B maschile. Sconfitta 3-0 dalla capolista Sorrento, ha evitato i playout tenendo a distanza (+4) la Lazio, battuta dalla Roma 7.

In B1 femminile l’Alfieri ha battuto 3-0 il Novara. Era uno scontro diretto, la squadra di Loi non ha tremato, ora è pronta per la doppia sfida con le stesse piemontesi. Ultima trasferta per la Capo d’Orso Palau, battuta 3-2 dal Villa Cortese.

Nella B2 femminile, la Phi Volley prepara i playoff battendo 3-2 il Santa Lucia Roma. Ora la doppia sfida con la Vitt Chiusi. Salutano la categoria con una sconfitta per 3-0, La Smeralda Ossi con la Fenice Roma, e il Quadrifoglio Porto Torres con il Volley Roma.

Serie C

Epilogo clamoroso in garadue della finale femminile. L’Aquila ha battuto 3-2 il Cus Cagliari - rimontando due set e annullando due match point al tie break - e porta così la sfida alla “bella”.

Nella finale maschile primo round al Cus Cagliari, battuta 3-0 la Time Out Olbia.

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