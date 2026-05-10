Al BarÇa il “ClÁsico” e la Liga 

Barcellona 2

Real Madrid 0

Barcellona (4-2-3-1) : J oan Garcia; Cancelo, Cubarsì, Gerard Martin, Eric Garica; Gavi (77' Bernal), Pedri; Fermin Lopez (88' Balde), Olmo (64' De Jong), Rashford (64' Raphinha); Ferran Torres (77' Lewandowski). Allenatore Flick.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga (70' Pitarch), Tchouameni, Bellingham; Brahim Diaz (79' Mastantuono), Gonzalo Garcia (79' Palacios), Vinicius Jr. Allenatore Arbeloa.

Arbitro: Hernandez Hernandez.

Reti : 9' Rashford, 18' Ferran Torres.

Note : ammoniti Camavinga, Asencio, Olmo, Bellingham, Alexandre-Arnold.

Barcellona. Il Barcellona batte il Real Madrid nel clásico e si aggiudica il titolo di campione della Liga, due su due con Hansi Flick, la terza in 4 anni. I blaugrana hanno 91 punti, 14 in più delle merengues, quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Decisivi i gol di Rashford al 9' e Torres al 18'. Il Real conferma di attraversare un momento di crisi. I catalani, al secondo titolo consecutivo, hanno vinto la Liga per la 29ma volta. Il Real ne ha conquistate 36.

La partita

La resistenza del Real è durata appena 18 minuti: a quel punto il Barcellona era già avanti 2-0 grazie a una magnifica punizione di Rashford calciata con un destro all’incrocio, e al 14° gol di Ferran Torres nel campionato spagnolo, con assist di tacco di Dani Olmo. Nella ripresa qualche accenno di rissa e nulla di più. Con Flick che conquista la sua seconda Liga di fila nel giorno in cui, cinque ore prima del fischio d’inizio, moriva suo padre.

Casa Real

La giornata del Real Madrid era cominciata con una bomba, l’ennesima della stagione. Kylian Mbappé dopo aver ha accusato fastidi alla fine dell’allenamento di sabato non è stato convocato per precauzione. L’attaccante francese aveva ripreso a lavorare solo questa settimana ma non ha completato l’ultimo allenamento con la squadra ed è rimasto a casa.

Il Real è nel caos: il tecnico Arbeloa, al primo Clásico, ha fatto giocare titolare Tchouameni multato di 500.000 euro dal club per la violenta lite di giovedì scorso con l'uruguaiano Valverde, finito poi in ospedale.

Il futuro

Alla fine, fa festa il Barcellona che adesso punta quota 100 punti e potrebbe diventare la prima squadra di sempre in Spagna a vincere tutte le partite casalinghe (è già a 18 su 18). Il Real, invece, con il suo presidente Florentino Perez pensa a Mourinho per la prossima stagione.

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